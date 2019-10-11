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Водителей начнут тестировать на хронический алкоголизм

Анна Касаткина
06:35 11.10.2019
Нововведение может привести к подорожанию медицинских справок.
Водителей начнут тестировать на хронический алкоголизм
© Фото: RudolfArco Images GmbH Globallookpress

Желающих получить водительское удостоверение впервые либо вернуть его после лишения будут проверять на хронический алкоголизм. Приказ уже принят Министерством здравоохранения России и сейчас проходит регистрацию.

В крови кандидатов в водители буду искать маркер, указывающий на болезнь алкоголизмом, - карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). При обнаружении его концентрации свыше 1,2% человека отправят в наркодиспансер. Кроме того, появляется обязательный тест на содержание в моче опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Положительный результат в этом случае может обернуться не только отказом в получении водительских прав, но и административным арестом за употребление запрещенных веществ.

В беседе с «Коммерсантом» эксперты предположили, что нововведения могут привести к удорожанию медицинских справок и увеличению срок их получения. Помимо этого, может активизироваться торговля справками на черном рынке.

Ранее крупнейшие агрегаторы такси попросили обеспечить им возможность проведения проверок нанимаемых водителей. Их также хотят тестировать на алкогольную и наркотическую зависимость, а также проверять информацию о действительности водительских удостоверений и наличии судимостей.

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