ЕврАзЭС собирается создать Единый электроэнергетический рынок

Владимир Путин рассчитывает, что скоро вступят в силу договоренности по формированию Единого электроэнергетического рынка ЕврАзЭС. Об этом он рассказал на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Рассчитываем, что в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию Единого электроэнергетического рынка ЕврАзЭС. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году», - заявил российский президент.

В первую очередь, как заявил глава государства, нужно закончить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа.

Путин приехал в столицу Армении, там он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В саммите участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Также приглашен лидер Молдавии. Почетными гостями саммита станут президент Ирана и премьер-министр Сингапура.