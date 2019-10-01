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ЕврАзЭС собирается создать Единый электроэнергетический рынок

Александра Арсентьева
16:27 01.10.2019
В первую очередь, по словам Путина, нужно закончить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассчитывает, что скоро вступят в силу договоренности по формированию Единого электроэнергетического рынка ЕврАзЭС. Об этом он рассказал на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Рассчитываем, что в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию Единого электроэнергетического рынка ЕврАзЭС. Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году», - заявил российский президент.

В первую очередь, как заявил глава государства, нужно закончить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа.

Путин приехал в столицу Армении, там он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В саммите участвуют лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Также приглашен лидер Молдавии. Почетными гостями саммита станут президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

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