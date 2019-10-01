СК окажет помощь семье погибшего сотрудника

Следственный комитет окажет всю необходимую помощь семье погибшего сегодня в результате нападения офицера СК. Напомним, сегодня днем неизвестный нанес удар ножом в спину полковнику юстиции Владиславу Капустину, когда тот выполнял свои рабочие обязанности по организации приема граждан у здания СК в Техническом переулке.

«Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина, у которого остались жена и ребенок», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Нападавший был задержан на месте. В настоящее время его допрашивают следователи. Уже известно, что совершивший нападение состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).