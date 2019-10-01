Борт с певцом Алексеем Воробьевым экстренно сел в Исландии

Самолет, на борту которого находился певец Алексей Воробьев, совершил экстренную посадку в Исландии. Об этом в Instagram сообщил сам артист.

Инцидент произошел несколько дней назад. Певец не уточнил, каким именно был пункт назначения, сообщив лишь обстоятельства ЧП.

«Произошла вынужденная посадка самолета, и я оказался в Исландии», - говорится в публикации.

Воробьев добавил, что выходить из самолета пассажирам запретили.

Другие детали ЧП Воробьев не привел. На телефонный звонок артист также не ответил.