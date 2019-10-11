Христианская земля: в сирийской Маалюле восстанавливают православные святыни

В сирийской провинции Риф-Дамаск восстанавливают площадь перед христианскими монастырями Святой Феклы и Святого Сергия. Ремонтные работы призваны поспособствовать возобновлению туристического потока.

Населенный пункт Маалюля, расположенный в провинции, сильно пострадал от атак боевиков, во время которых были устроены погромы, а террористы производили захват заложников в религиозных учреждениях.

На горе над деревней находится еще одна достопримечательность – монастырь святых Сергия и Вакха. Он был также значительно поврежден, а его убранство расхищено и уничтожено. 14 апреля 2014 года Маалюля была освобождена от захватчиков сирийской регулярной армией.

Постепенно начавшиеся восстановительные работы идут до сих пор, но уже сейчас перед монастырем нет свободного места, площадь заставлена туристическими автобусами и машинами. Туристы и паломники прибывают сюда неиссякаемым потоком из различных уголков как Сирии, так и других стран.