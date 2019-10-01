Устинов рассказал, с кем собирался встретиться в день задержания

Актер Павел Устинов рассказал, с кем планировал встретиться в день задержания.

«Я хотел встретиться со своим другом Султаном. Мы с ним знакомы с начала года. Мы с ним творческие дела делали, снимали видео, пранки», - заявил Устинов в интервью RT.

По словам актера, после того, как его доставили в Следственный комитет, он позвонил сестре.

Устинов также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Тридцатого сентября Московский городской суд смягчил приговор Устинову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Вместо 3,5 лет колонии по ранее вынесенному Тверским судом столицы вердикту он приговорен к 1 году условно. Также Устинову назначили меру наказания в виде 2 лет испытательного срока. Своей вины актер не признал.