Опубликованы кадры задержания совершившего нападение на сотрудника СК

Следователи работают с мужчиной, совершившим сегодня днем нападение на сотрудника Следственного комитета. Проводится его допрос. СК опубликовал кадры задержания нападавшего, который был обезврежен сразу же на месте преступления.

Как сообщили в Следственном комитете, по предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Отмечается, что при первом общении задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в ближайшее время будет проведена его психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, трагедия произошла днем 1 октября у проходной здания СК в Техническом переулке в Москве. Полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание после совершенного на него нападения.

«Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Мужчина нанес ножом удар в спину нашему офицеру. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).