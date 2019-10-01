В Башкирии охотник выстрелил из ружья в священника, приняв его за животное

В Башкирии полицейские выясняют обстоятельства ранения священника в лесу, в ногу которого выстрелил охотник, приняв его за животное.

Происшествие произошло в лесу Зилаирского района Башкирии.

«Местный житель охотился с зарегистрированным ружьем в лесу. В это время по лесной тропе шел священник, охотник принял его за круп животного и выстрелил», - рассказал источник в правоохранительных органах РИА Новости.

В результате инцидента священник получил ранение ноги, ему была оказана медпомощь.

В пресс-службе МВД Башкирии агентству рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

В полиции отметили, что назначена медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью, по ее итогам будет принято процессуальное решение.