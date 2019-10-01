Патрушев: в Арктике пытаются создать искусственные разделительные линии

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о попытках создания в Арктике искусственных разграничительных линий. Он подчеркнул, что страны-участницы проектов по освоению Арктики должны сообща противостоять попыткам нагнетания напряженности вокруг этого региона.

«Важно совместными усилиями противодействовать попыткам создавать искусственные разделительные линии и нагнетать напряженность вокруг вопросов, которые арктические державы хотят и могут решать в рамках существующих международных площадок - ООН, Арктического совета, Совета Баренцева и Евроарктического региона, Северного измерения, Арктического экономического совета», - подчеркнул Патрушев.

Встреча государств-членов Арктического совета проходит на теплоходе, который совершает плавание из Санкт-Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На борту судна находятся представители России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции.

Также на мероприятие были приглашены представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии.