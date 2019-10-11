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«Они подловили его»: в аппарате сенатора США подтвердили розыгрыш Вована и Лексуса

Егор Левин
05:22 11.10.2019
Сенатор, яро выступающий за противотурецкие санкции, в разговоре с якобы министром обороны Турции, которым представились пранкеры, выразил совсем противоположную точку зрения.
«Они подловили его»: в аппарате сенатора США подтвердили розыгрыш Вована и Лексуса
© Фото: pranker_lexus, Instagram

Аппарат американского сенатора республиканца Линдси Грэма подтвердил, что его разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус.

«Мы успешно отражаем множество попыток разыграть сенатора Грэма и его офис, однако данный розыгрыш просочился через брешь. Они подловили его», - признался официальный представитель республиканца.

Содержание разговора сенатора и пранкеров затронуло тему операции Турции на территории Сирии. Грэм, яро выступающий за противотурецкие санкции из-за нее, в разговоре с якобы министром обороны Турции Хулуси Акаром, которым представились пранкеры, выразил противоположную точку зрения.

«Я говорил президенту Трампу, что Обама совершил серьезную ошибку, положившись на Рабочую партию Курдистана. Все, что меня тревожило, сбылось, и теперь нам придется обеспечивать защиту Турции от этой угрозы в Сирии», - цитирует слова Грэма телекомпания NBC.

Напомним, Турция инициировала военную операцию на севере Сирии под предлогом создания безопасной зоны. Глава МИД Турции назвал истинную ее причину: по словам Мевлюта Чавушоглу, это произошло из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов.

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