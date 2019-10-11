В Сети опубликована петиция с призывом пожизненно заключить саратовского убийцу

В Сети появилась петиция, авторы которой требуют пожизненного заключения для саратовского убийцы, лишившего жизни девятилетнюю Лизу Киселеву.

В тексте документа отмечается, что саратовцы готовы устроить самосуд над злоумышленником, который совершил убийство.

Авторы текста также призывают лишить права на реабилитацию с помощью психиатрии всех преступников, связанных с насилием над детьми.

Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов. О пропаже ребенка сообщила ее мать. Позже телефон девочки обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.

Десятого октября тело Лизы Киселевой было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, на месте трагедии собралось множество неравнодушных людей, которые требуют справедливого наказания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».

Кадры, на которых предполагаемый убийца пытается избавиться от улик, также были опубликованы в Сети. На них мужчина, который, по предварительным данным, является тем самым злоумышленником, выбрасывает пакет в бак у автобусной остановки. Не исключено, что в том самом мешке находилась сменная обувь погибшей девочки.