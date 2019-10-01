Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Церемония прощания с режиссером Марком Захаровым закончилась в театре «Ленком». Гроб с телом художественного руководителя театра вынесли под громкие аплодисменты собравшихся у театра многочисленных поклонников Марка Анатольевича, которые пришли проводить его в последний путь. Вместе с ними были, конечно же, и актеры театра «Ленком».

Под несмолкающие аплодисменты и крики «Браво!» гроб погрузили в катафалк, который теперь отправится на Новодевичье кладбище, где похоронят Марка Захарова.

Марк Захаров умер в субботу утром, 28 сентября, после продолжительной болезни легких. Ему было 85 лет.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер ранее сообщил, что по прошествии 40 дней после смерти Марка Захарова руководство театра будет просить власти Москвы о том, чтобы «Ленкому» было присвоено имя его ушедшего художественного руководителя. Марк Захаров руководил театром «Ленком» в течение 35 лет.