Выбросил в бак: избавление от улик предполагаемого убийцы девочки в Саратове попала на видео

Попытка предполагаемого убийцы девочки в Саратове «замести» следы преступления попала на камеры видеонаблюдения. Ролик оказался в распоряжении телеканала «Звезда».

На видео мужчина, который является предполагаемым убийцей девятилетней Лизы Киселевой, подходит к автобусной остановке с несколькими пакетами. Один из них он бросает в ближайший мусорный бак. По предварительной информации, именно в этом пакете находилась сменная обувь погибшей девочки.

Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов. О пропаже ребенка сообщила ее мать. Позже телефон девочки обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.

Десятого октября тело Лизы Киселей было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, на месте трагедии собралось множество неравнодушных людей, которые требуют справедливого наказания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».