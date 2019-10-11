В МЧС назвали наиболее частую причину пожаров в домах

Каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки. А вот возгораний в домах из-за печного отопления насчитывается вдвое меньше, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным спасателей, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. И в 40% случаев - из-за неисправной электропроводки.

В заявлении говорится также о том, что надзорные органы министерства начали профилактическую операцию «Отопление» в регионах страны. В ходе нее дополнительные профилактические мероприятия состоятся на объектах образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, а также энергетики и отопительного комплекса.

«Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения. Среди них - многодетные семьи, одинокие граждане и нуждающиеся в посторонней помощи», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Органы государственного пожарного надзора взяли на учет более 1,6 тысячи мест их проживания. При этом, на безвозмездной основе в домах были установлены почти 200 тысяч автономных пожарных извещателей.