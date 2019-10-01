Очевидец рассказала о нападении на сотрудника СКР в Москве

На полковника СКР напали у проходной главного здания Следственного комитета в Москве. Очевидец происшествия рассказала о том, что произошло в Техническом переулке.

По ее словам, сотрудник СКР отошел поговорить по телефону, и в этот момент к нему подошел мужчина.

«Я сначала подумала, что он кулаком его по спине стукнул. Он, оказывается, ножом стукнул. Вытащил нож, бросил в машину и сам побежал», - рассказала женщина.

По ее словам, у нападавшего была черная сумка, но задержали его уже без нее. Сейчас со злоумышленником работают следователи.

Пострадавшего полковника доставили в НИИ Склифосовского. По данным СМИ, он умер в реанимации.