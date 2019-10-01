Сергей Лавров написал стихотворение «Выстрел в тайге»
Сергей Лавров написал стихотворение для журнала «Русский пионер» на тему номера «Дым».
В предисловии к публикации сказано: «Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже».
Само стихотворение состоит из трех четверостиший, в которых описывается, как охотник просыпается от смога, пытается выбраться из горящего леса, но встречается с «дедом-лесником» с «дымящимся стволом».
«Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием «Дымок».
Для министра это уже не первый поэтический опыт. В 2017 году «Русский пионер» опубликовал сатиру, написанную главой МИД в 1981 году об ушедшем 1980 годе.