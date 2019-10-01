Сергей Лавров написал стихотворение «Выстрел в тайге»

Сергей Лавров написал стихотворение для журнала «Русский пионер» на тему номера «Дым».

В предисловии к публикации сказано: «Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий. И никаких иллюзий. И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже».

Само стихотворение состоит из трех четверостиший, в которых описывается, как охотник просыпается от смога, пытается выбраться из горящего леса, но встречается с «дедом-лесником» с «дымящимся стволом».

«Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. А посреди тайги в охотничьей землянке Закашлялся во сне невзрачный мужичок. Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный, Наткнулся на ручей, упал, к воде приник. И вдруг прям на него, как немец из тумана, С дымящимся стволом выходит дед-лесник. И выстрел заглушил шум дальних электричек, Остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек И пачку сигарет с названием «Дымок».

Для министра это уже не первый поэтический опыт. В 2017 году «Русский пионер» опубликовал сатиру, написанную главой МИД в 1981 году об ушедшем 1980 годе.