В правительство направлен документ о сокращенной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты направило правительству доклад о возможном введении в России четырехдневной рабочей недели.

Будет создана рабочая группа на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), говорится в сообщении Минтруда.

Вопрос о четырехдневной рабочей неделе намерены обсуждать с представителями власти, работодателями и профсоюзами. Необходимо выявить как положительные стороны, так и риски из-за сокращения рабочих дней.

«Сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции», - передает РИА Новости.

Двадцать второго августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомству проработать вопросы введения данной инициативы и оценить последствия такого решения.

Эксперимент по введению сокращенной рабочей недели планируют начать с предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности.