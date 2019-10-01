О чем расскажет «дергающийся» глаз: предупреждения невролога

Хроническое непроизвольное подергивание глаза (миокимия) может говорить о серьезных нарушениях в организме человека. Об этом рассказала врач-невролог высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова.

«Подергивание верхнего или нижнего века - наиболее часто встречающийся вид нервного тика. Обычно в процесс вовлекается один глаз. Данное состояние имеет внезапное начало и непродолжительное течение. Оно может быть незаметным для окружающих. Однако бывает, что подергивание длится месяц и более и, конечно, вызывает дискомфорт и тревогу», - рассказала она aif.ru.

Человек этим процессом управлять не может, миокимия возникает и заканчивается самопроизвольно. С течением времени подергивание глаза может стать заметным для окружающих людей.

Миокимия является лишь симптомом, в основе которого могут лежать серьезные причины, например, поражение ЦНС в результате разных неврологических заболеваний (болезнь Лу Герига и болезнь Паркинсона). Миокимию могут спровоцировать инфекционные заболевания, такие как грипп, блефарит, ОРВИ и конъюнктивит.

Причиной «дергающегося» глаза может стать нехватка микроэлементов, особенно магния и витаминов группы В. Усталость глаз, синдром сухого глаза и стрессовые ситуации также могут привести к миокимии.

Действие некоторых препаратов и аллергические реакции, по словам Кузнецовой, могут спровоцировать появление этого неприятного симптома.

Подергивание века требует посещения офтальмолога и последующей терапии у специалиста. Если тик вызывает смыкание век или в процесс вовлекаются другие части лица, это повод как можно скорее обратиться к неврологу.

Во всех случаях миокимии нужно провести обследование, чтобы специалист мог поставить диагноз и назначить лечение. Игнорировать такое состояние не стоит, особенно если оно регулярно повторяется.