В Роскомнадзоре сообщили о блокировке сайтов для уклонистов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке доступа к сайтам с информацией о способах уклонения от призыва на срочную военную службу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В нем уточняется, что в 2019 году Роскомнадзором на основании поступивших судебных решений принимаются меры по ограничению доступа к информации на сайтах, в которых описываются способы уклонения от призыва.

«144 сайта самостоятельно удалили противоправную информацию, ожидается удаление еще с двух страниц», - подчеркнули в ведомстве.

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, текст которого опубликован на сайте Кремля 1 октября. В общей сложности 132 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет будут призваны в армию этой осенью. Призыв продлится по 31 декабря.