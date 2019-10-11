Полиция обнаружила детские вещи в районе гибели саратовской школьницы: видео

В районе трагического инцидента с 9-летней девочкой Лизой Киселевой в Самаре нашли одежду и обувь, которые предположительно принадлежали ей. В частности, во время проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили обувь, которая могла быть сменкой школьницы.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, что в данный момент на месте происшествия работают полиция и служба спасения. Также в районе трагедии собралось множество неравнодушных людей, сопереживающих случившемуся.

Напомним, трагедия произошла 9 октября: девятилетняя Лиза пропала по дороге в школу. Ее поисками занялись сотни добровольцев и спасателей, и спустя сутки было найдено тело девочки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».