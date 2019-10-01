WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение WhatsApp перестанет работать на смартфонах на базе Android 2.3.7 Gingerbread и на iOS 8, а также более старых версиях платформы Apple после первого февраля 2020 года.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», - говорится в сообщении на официальном сайте мессенджера.

Сегодня разработчики WhatsApp советуют использовать устройства на Android версии 4.0.3 и более новой или iOS 9 и более поздней.

Судя по всему, среди любителей «яблочной» продукции с трудностями столкнутся владельцы iPhone 4 и более старших моделей, так как даже в iPhone 4s поддерживается IOS версии 9.3.6.

Также 31 декабря 2019 года WhatsApp перестанет работать на Windows Phone.