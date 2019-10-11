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Жители Саратова потребовали суда Линча над подозреваемым в убийстве девочки: видео

Наталия Майорова
03:05 11.10.2019
Саратовцы требуют устроить линчевание преступника и не выпускают с территории автомобиль полиции, в котором, предположительно, находится злоумышленник.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Жители Саратова устроили стихийный митинг, на котором выдвинули требования выдать им убийцу девятилетней Лизы Киселевой. Девочка пропала по дороге в школу, а позже правоохранителям удалось найти тело погибшей. Также задержан подозреваемый в убийстве, который уже сознался в содеянном.

На кадрах, которые публикует «Звезда», видно, как многочисленная толпа окружила автомобиль полицейских, требуя выдать им подозреваемого в убийстве ребенка, чтобы устроить самосуд. Предположительно, злоумышленник в этот момент находился в салоне транспортного средства. Саратовцы требуют устроить линчевание преступника и не выпускают с территории автомобиль полиции.

Полиция, в попытках остановить разбушевавшуюся толпу, применила слезоточивый газ. Также правоохранители призывают саратовцев не мешать работе следствия.

Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов.

О пропаже ребенка сообщила ее мать. Позже телефон девочки обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.

Десятого октября тело Лизы Киселей было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, на месте трагедии собралось множество неравнодушных людей, которые требуют справедливого наказания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».

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