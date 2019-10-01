В Москве задержан водитель Lamborghini, который не уступил дорогу скорой помощи
В Москве задержали водителя Lamborghini, который не пропустил автомобиль скорой помощи на Волоколамском шоссе.
В четверг сотрудник «Звезды» снял на видео, как автомобиль премиум-класса намеренно не уступал дорогу машине медиков. Неотложка спешила на вызов, об этом свидетельствуют включенные проблесковые маячки и звуковой сигнал, но водитель элитного спорткара делал вид, будто ничего не происходит, и продолжал движение.
При этом у него была возможность перестроиться в правый ряд, тот был свободен. Выждав около минуты, Lamborghini все же нехотя подвинулся в сторону.
Сегодня, первого октября, нарушителя удалось задержать. Тридцатилетнего мужчину остановил наряд ДПС. В отношении него возбуждено административное дело.
«Иномарка под управлением 30-летнего мужчины была остановлена полицейскими на Садовнической улице города Москвы. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.