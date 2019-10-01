В Москве задержан водитель Lamborghini, который не уступил дорогу скорой помощи

В Москве задержали водителя Lamborghini, который не пропустил автомобиль скорой помощи на Волоколамском шоссе.

В четверг сотрудник «Звезды» снял на видео, как автомобиль премиум-класса намеренно не уступал дорогу машине медиков. Неотложка спешила на вызов, об этом свидетельствуют включенные проблесковые маячки и звуковой сигнал, но водитель элитного спорткара делал вид, будто ничего не происходит, и продолжал движение.

При этом у него была возможность перестроиться в правый ряд, тот был свободен. Выждав около минуты, Lamborghini все же нехотя подвинулся в сторону.

Сегодня, первого октября, нарушителя удалось задержать. Тридцатилетнего мужчину остановил наряд ДПС. В отношении него возбуждено административное дело.