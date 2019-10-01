СК подтвердил смерть сотрудника, раненного при нападении на проходной

Офицер Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции Владислав Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание. На него напали у проходной здания СК в Техническом переулке в Москве и ранили ножом.

«Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», - сообщили в СК.

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По факту нападения на полковника возбуждено уголовное дело.

Нападавшего задержали, сейчас следователи его допрашивают. По предварительной информации, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, по сообщению СК, он «во время первичного общения проявил неадекватность поведения». В ближайшее время для определения его психического состояния проведут психолого-психиатрическую экспертизу.