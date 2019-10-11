«Американцы их традиционно кинули»: эксперт о положении курдов в Сирии

Начало операции «Источник мира», которую в настоящее время проводит Турция на территории Сирии – это неприятный факт. Однако надо понимать, что изначально он был обоснован политикой курдских военных формирований: они никак не взаимодействуют с сирийским правительством и следуют в фарватере политики США, а также никак не задействованы в работе Конституционного комитета. Своим мнением в комментарии «Звезде» поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Демократическая партия Курдистана, которая является у них главной политический силой, не хочет вступать в диалог с сирийским правительством - вот главная причина такой катастрофической ситуации. Они понадеялись на обещания американцев, взяли курс на создания некого независимого анклава… Американцы их традиционно кинули», - подчеркнул эксперт.

Мураховский добавил, что теперь для нормального диалога с Турцией курдам просто необходимо прибегнуть к помощи официальных сирийских властей и включиться в конституционный процесс.

«Только признавая территориальную целостность Сирии и при взаимодействии с официальным сирийским правительством они выйдут на диалог с Турцией и смогут начать договариваться. Другого пути просто нет», - заключил он.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой Анкара начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. По его словам, это произошло из-за поставки вооружений США силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Он также отметил, что у США нет права распоряжаться воздушным пространством Сирии и запрещать турецкой авиации участвовать в операции.

С момента начала операции «Источник мира» в Сирии силы турецкой армии ликвидировали «174 террориста». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна начинает военную операцию в Сирии. По его словам, мероприятие будет направлено против Рабочей партии Курдистана* (РПК*) и ИГ*.

В ответ на действия турецкой армии сирийские курды нанесли удар по турецкому городу Акчакале и еще двум населенным пунктам. В результате этих атак погибли несколько человек, десятки получили ранения.

Комментируя действия Анкары, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия понимает, что Турция озабочена безопасностью своих границ, но все же считает, что урегулировать этот вопрос она должна в рамках договоренностей с Сирией. По словам министра, Москва будет добиваться установления турецко-сирийского диалога с одной стороны и налаживания контакта между Дамаском и курдскими организациями - с другой.

*РПК, ИГ - террористические организации, запрещены в РФ