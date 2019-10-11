В МИД Нидерландов объяснили суть ребрендинга образа страны

В Министерстве иностранных дел Нидерландов объяснили, с чем связан ребрендинг страны. Сообщается, что суть в власти хотят лучше представить голландские ценности, разграничив Нидерланды с самым часто ассоциирующимся с названием страны городом Амстердамом.

Новый имидж страны основывается на том, что именно название «Нидерланды» будет активно продвигаться по всем возможным фронтам, включая и спортивную, и туристическую, и развлекательную отрасли. В том числе, одной из возможных причин ребрендинга называется необходимость отойти от устоявшихся стереотипов, связанных с отдельными районами Амстердама и бытующих в нем нравов.

«Действительно было принято решение, что Нидерланды, в качестве официального названия нашей страны, будет предпочтительным образом использоваться в качестве базисного наименования. Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Заявление представителя ведомства приводит РИА Новости. По его словам, власти хотят представить новый имидж остальному миру содержательно и недвусмысленно, выбирая прагматичность в качестве отправной точки всего предприятия.