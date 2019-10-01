Появилось видео с места нападения на полковника СКР в Москве
Спасти пострадавшего мужчину, по данным СМИ, не удалось, он умер в реанимации.
© Видео: asriyan_partners, Instagram © Фото: asriyan_partners, Instagram
В Сети появилось видео с места нападения на полковника СКР у проходной главного здания Следственного комитета в Москве.
На кадрах видно, как раненый мужчина лежит на земле, ему пытаются оказать помощь.
Полковника СКР ранили ножом во время организации приема граждан у проходной в Техническом переулке. Его доставили в НИИ Н.В. Склифосовского. Спасти мужчину, по данным СМИ, не удалось, он умер в реанимации.
Нападавший задержан, с ним работают следователи.