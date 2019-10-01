Адвокат рассказала о способах борьбы с мошенниками из «налоговой»

Адвокат Виктория Рыбалко прокомментировала участившиеся случаи мошенничества с налоговыми платежками. По ее мнению, сначала надо проверить соответствие суммы налога в личном кабинете с указанном на уведомлении. Если нет личного кабинета, можно обратиться в любую инспекцию ФНС с просьбой выяснить состояние расчетов по налоговым сборам, о наличии задолженности и получить уведомление.

«Если вы хотите обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о возврате денежных средств, то в этой ситуации крайне затруднительно будет установить ответчика. Надо устанавливать кому принадлежит расчетный счет, куда были перечислены деньги. Ни один банк, ссылаясь на банковскую тайну, не скажет чей этот расчетный счет», - разъясняет адвокат.

Можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Если уголовное дело дойдет до суда, то можно будет заявить гражданский иск о возмещении этих средств, которые были перечислены.

В последнее время налогоплательщикам стали приходить уведомления о необходимости погашения имущественного налога. Это налог на имущество физических лиц: квартиры, дачи, строения, на земельный налог, на транспорт. Платежные документы оказались фальшивыми и содержали расчетные счета мошенников.