На Сахалине уволили санитарку, которая обварила горячей водой воспитанницу дома-интерната
На Сахалине 15-летняя девочка из интерната для умственно отсталых детей погибла от ожогов.
По данным следствия, санитарка положила ее в ванную, включила теплую воду и отлучилась за пеленками. Когда работница детского учреждения вернулась, то обнаружила, что из крана идет горячая вода. В результате девочка получила ожог второй степени. Скорая увезла ее в больницу, но спасти ребенка не удалось.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК России "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"», - рассказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК прокуратуры России по Сахалинской области Ольга Чебыкина.
Руководителя интерната отстранили от должности, санитарку уволили.