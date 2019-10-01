СМИ: раненный при нападении сотрудник СК РФ умер в реанимации
Мужчину ударили ножом на проходной возле здания СК РФ.
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Полковник центрального аппарата Следственного комитета Владислав Капустин, раненный при нападении у проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского.
«Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что», - цитирует ТАСС собеседника в медицинских кругах.
Ранее о нападении на сотрудника СК РФ сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.