В Минздраве подвели первые итоги работы комиссии в онкоцентре Блохина

Комиссия Минздрава, которую сформировали по факту видеообращения врачей московского НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина, подвела первые итоги своей работы.

По данным ведомства, требования, которые предъявляет к коллективу новый директор онкоцентра Светлана Варфоломеева, являются обоснованными и повышают качество лечения больных.

«Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», - говорится в распространенном Минздравом сообщении.

Кроме того, за время работы нового руководителя из НИИ детской онкологии и гематологии сотрудников не увольняли. Только одного врача перевели с 1,5 на 1 ставку за нарушение трудовой дисциплины. Причем это, по предварительным выводам комиссии, произошло еще до вступления Варфоломеевой в должность.

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», - добавили в Минздраве.

Комиссия продолжит свою работу в онкоцентре до 10 октября.

Напомним, в понедельник сотрудники медучреждения опубликовали в Сети видеообращение. По словам врачей, новое руководство их «травит» и начисляет зарплату непрозрачным образом. Медики заявили, что уволятся, если ситуация не изменится.

Замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич заявил, что семь сотрудников онкоцентра подадут заявления на увольнение сегодня. Однако пока заявления еще не поступили в отдел кадров медучреждения.