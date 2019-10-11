Зеленский признал, что Украина страдает от отсутствия авиасообщения с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос отсутствия авиасообщения с Россией. По его словам, Украина сильно проигрывает от этого.

«Я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас из-за этого банкротятся наши компании», - заявил Зеленский во время пресс-конференции.

Президент Украины признал, что без авиасообщения с Россией Украина начинает проигрывать по многим фронтам, но в то же время, по его мнению, возобновления авиаконтактов должен захотеть народ.

Ранее Зеленский назвал условия, при которых может произойти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского президента, для полноценного разговора необходимо урегулировать обстановку в Донбассе и прекратить боевые действия.