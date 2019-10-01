Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Владимир Путин подписал федеральный закон, который ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года. Документ был опубликован первого октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом закрепляются режим судоходства и порядок коллективного использования Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр моря на секторы, условия прокладки кабелей и трубопроводов под водой и прочие вопросы сотрудничества прибрежных стран.

В соответствии с Конвенцией, к ключевым принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем ВС, которые не принадлежат прикаспийским государствам.

Конвенцией уточняются пределы распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных стран на Каспии, что должно способствовать укреплению стабильности в отношениях Российской Федерации с партнерами по региону, созданию хороших условий для расширения сотрудничества в сферах безопасности, судоходства и транспорта, рыболовства, разведки и добычи углеводородных ресурсов.