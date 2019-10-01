Глава правительства Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за предыдущие годы железная дорога в стране практически уничтожена, и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90% истощена "Укрзализныця". То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», - пояснил глава правительства.

Также Гончарук акцентировал внимание на том, что на Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает подвижного состава, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Незадолго до этого председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко заявлял, что Украина находится в шаге от коллапса на железной дороге. По его словам, в стране остро не хватает грузовых вагонов, а «Укрзализныця» лишь отвлекает внимание от этого факта, распространяя новости о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.