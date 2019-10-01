Рошаль прокомментировал увольнения в онкоцентре Блохина

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что еще ни одного заявления об увольнении от сотрудников онкоцентра Блохина не поступало. Об этом он сообщил на съезде терапевтов в Подмосковье. Комиссия Минздрава продолжает работать в медучреждении.

«На самом деле пока не было еще ни одного заявления написано, там идет какая-то склока, и мы спокойно разбираемся в этом вопросе», - цитирует Рошаля «360».

Его слова подтвердили и в пресс-службе самого медучреждения.

О том, что семь сотрудников онкоцентра сегодня напишут заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич. Покинуть медучреждение планировали шесть врачей отделения трансплантации костного мозга и он сам. Самого Менткевича уже освободили от одной из занимаемых должностей - исполняющего обязанности заведующего отделением.

О конфликте в онкоцентре стало известно в понедельник, когда медики опубликовали в Сети видеообращение. По словам врачей, новое руководство их «травит» и начисляет зарплату непрозрачным образом. Медики заявили, что уволятся, если ситуация не изменится.