Мошенничество при регистрации ДТП: подводные камни европротокола

С 1 октября российские водители, оформившие ДТП без вызова инспекторов по европротоколу, могут рассчитывать на выплату до 400 тысяч рублей.

Система уже внедрена, однако пока она работает неидеально. И иногда порядочный автомобилист может оказаться жертвой мошенников.

Подобный случай произошел с Александром Шумским. Более 50 тысяч рублей с него сняли за то, что он якобы признал свою вину в аварии в Волгограде, в которую никогда не попадал.

«Я никогда не был в Волгограде, на тот момент во всяком случае, съездил туда несколько недель назад в рамках разбирательства уголовного. Я, естественно, не совершал ДТП и автомобиль, который попал в аварию, никогда им не управлял и в глаза его не видел», - рассказал потерпевший «Звезде».

Европейские стандарты оформления мелких ДТП предусматривают отсутствие полиции. Но в российских реалиях этим умело пользуются злоумышленники, которые могут указать несуществующие адреса и телефоны.

Чтобы избежать подобных ситуаций, страховые компании должны начать проверять детали каждого ДТП, уверен юрист Дмитрий Славнов.

«Панацея - это чтобы страховые компании отрабатывали каждое ДТП. Прислали им информацию о ДТП, передали в колл-центр, девочки из колл-центра позвонили, подтвердили факт ДТП, напомнили еще раз виновнику, что необходимо передать документы, необходимо показать свою машину в течение пяти дней», - рассуждает он.

Теперь, чтобы добиться справедливости и вернуть деньги, Александру придется идти в суд, по решению которого, с него эти деньги и списали.