Владимир Зеленский и Том Круз встретились в Киеве

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев приехал американский актер Том Круз. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент и актер встретились вечером 30 сентября.

Как сказано в сообщении пресс-службы, во время встречи Круз заявил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.

«Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский рассказал Крузу о своем опыте съемок в художественных фильмах.

Украинский лидер заявил, что недавно парламент страны принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают кино на Украине.