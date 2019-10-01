Владимир Зеленский и Том Круз встретились в Киеве
По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев приехал американский актер Том Круз. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент и актер встретились вечером 30 сентября.
Как сказано в сообщении пресс-службы, во время встречи Круз заявил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.
«Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», - сказано в сообщении.
Отмечается, что Зеленский рассказал Крузу о своем опыте съемок в художественных фильмах.
Украинский лидер заявил, что недавно парламент страны принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают кино на Украине.
«Он (закон - прим. ред.) будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международному кинопродакшну», - говорится в заявлении пресс-службы.