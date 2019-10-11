«Сфера-убийца»: в США показали навигатор «Судного дня»

В США показали навигатор «Судного дня», который представляет собой инерциальную систему наведения межконтинентальной баллистической ракеты в виде сферы. Навигатор признан в США технологической вершиной времен холодной войны.

В частности, речь идет о системе Advanced Inertial Reference Sphere (AIRS), контролирующей ракету LGM-118A Peacekeeper. Навигатор собран из 19 тысяч отдельных частей и плавает во фторуглеродной жидкости внутри внешней оболочки, что позволяет обеспечить гораздо меньшее вероятное круговое отклонение Peacekeeper, снятой с вооружения в 2005 году, по сравнению с действующей ракетой LGM-30G Minuteman – 40 против 240 метров.

Изображение навигатора опубликовал в Twitter пользователь под ником Atomicarchive. На нем показан открытый навигатор, внутри которого находится та самая сфера.