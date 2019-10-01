Сотрудника центрального аппарата СК ударили ножом на проходной ведомства
Нападавший задержан, с ним работают следователи.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
На сотрудника центрального аппарата СК РФ совершено нападение. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как уточнила Петренко, следователь получил ножевое ранение во время организации приема граждан у проходной ведомства на Техническом переулке.
«Нападавший задержан, с ним работают следователи», - сказала представитель СК.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Данные о его состоянии Петренко не привела.
Мотивы нападавшего в сообщении Следственного комитета не называются.