«Открывай машину!»: разъяренные саратовцы попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве девочки

Жители Саратова окружили полицейскую машину, в которой, предположительно, находится Михаил Т., подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой. Местные районные отделы полиции были подняты по тревоге.

Полицейские применили слезоточивый газ в момент, когда окружившая машину толпа попыталась отбить злоумышленника. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов.

О пропаже ребенка сообщила ее мать. Позже телефон девочки обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.

Десятого октября тело Лизы Киселей было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, на месте трагедии собралось множество неравнодушных людей, которые требуют справедливого наказания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».