«Больная на голову»: соседка матери саратовского убийцы об угрозах женщины в адрес местных детей

Мать саратовского убийцы Михаила Туватина неоднократно угрожала детям и даже нападала на них. Об этом рассказала ее соседка Наталья Скиданова.

«У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», - вспоминает она.

По словам Скидановой, мать Туватина постоянно угрожала ей самой.

«Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: "выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим что с твоими детьми будет". Потому что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову», - поделилась женщина.

Скиданова также сообщала о том, что мать убийцы страдает от «шизофрении».

Жители Саратова в настоящее время продолжают нести игрушки и цветы к месту, где было обнаружено тело девятилетней Лизы Киселевой. Инцидент произошел 9 октября: девятилетняя девочка пропала по дороге в школу. На ее поиски вышли сотни добровольцев и спасателей, включая сотрудников полиции и кинологов. О пропаже ребенка сообщила мать девочки. Позже телефон Лизы Киселевой обнаружили брошенным возле гаражей, а сменную обувь нашли в мусорном баке на территории старого аэропорта.

Десятого октября тело девочки было обнаружено в районе Сельхозинститута. Подозреваемый уже сознался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство несовершеннолетнего».