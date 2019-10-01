В Национальном центре по финансовой грамотности рассказали, как бороться с налоговыми мошенниками

Оксана Капустина, консультант Национального центра по финансовой грамотности, несколько раз получала счета в личном кабинете своего онлайн-банка. Как рассказывает девушка, счета были «копеечные», до 100 рублей.

© Оксана Капустина



Женщина подтвердила, что письма визуально схожи с теми уведомлениями, которые люди обычно получают при уплате налогов.

«Налоговые уведомления Федеральная Налоговая Служба обычно рассылает в октябре, в ноябре они приходят. Срок уплаты налогов, в частности, земельного и транспортного, датируется с 1 декабря текущего года», - поясняет Оксана.

Консультант советует проявлять бдительность и проверять информацию.

© Оксана Капустина

«Самый простой совет - знать свои начисления, интересоваться формулой, по которой производят налоговые начисления», - рассказывает девушка.

Кроме того, можно отказаться от получения бумажных писем, отслеживая все через личный кабинет на портале Госуслуг.

Если нет личного кабинета, Оксана советует позвонить на горячую линию ФНС. Звонок будет бесплатным во всех регионах России.

В последнее время участились случаи получения «странных» писем с требованием оплатить налоги. О подобном инциденте рассказал пользователь Facebook на своей личной странице в социальной сети. ФНС сообщила, что не имеет никакого отношения к данным письмам и призвала внимательно читать текст, сверяя информацию на платежных документах и в личном кабинете.