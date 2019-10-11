Опрос Госдумы: почти 80% респондентов высказались за возвращение смертной казни

После резонансного убийства школьницы в Саратове Госдума РФ организовала в социальной сети анонимный опрос на тему возвращения в стране смертной казни. Пользователей, проголосовавших «за», оказалось большинство.

Положительно на вопрос о том, нужно ли в России вернуть высшую меру наказания для людей, совершивших преступления против детей, в частности убийц и педофилов, ответили 79% опрошенных (что равняется более 40 тысяч человек). «Нет» на вопрос ответили 16% (более 8 тысяч человек). И еще 3% проголосовали за вариант «другое», написав свою версию наказания в комментариях под записью. При этом, в процентном соотношении среди одобривших возвращение казни оказалось больше людей старше 35 лет, среди которых преобладали женщины. Приведены данные о результатах опроса на 23.30 по московскому времени.

Убийство 9-летней школьницы Лизы в Саратове стало самым громким событием недели. Двое суток ушедшую в школу девочку искали полиция и добровольцы, но в итоге она была найдена мертвой. Тогда же полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, и местные жители, до предела возмущенные трагическим инцидентом, чуть не устроили над ним самосуд.