Саратовцы продолжают нести цветы и игрушки к месту гибели Лизы Киселевой: видео

Жители Саратова продолжают нести игрушки и цветы к месту, где было обнаружено тело девятилетней Лизы Киселевой. Девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Ее поиск вели сотрудники полиции, спасатели и добровольцы. Десятого октября тело девочки удалось обнаружить.

На месте, где погибла Лиза Киселева, горят свечи. Повсюду - принесенные неравнодушными саратовцами игрушки и цветы. Кадры с места публикует «Звезда».

Сотрудники полиции уже задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. К настоящему моменту известно, что мужчина ранее был судим за различные преступления, в том числе за изнасилование. На допросе он сознался в убийстве ребенка.

По словам подозреваемого, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября, в то время, как он находился в этом гараже, мимо проходила Лиза Киселева. Она якобы поинтересовалась, его ли это помещение. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье несовершеннолетней, и, испугавшись разоблачения, затащил девочку в гараж, где убил ее.

Расследованием инцидента занимаются местные следователи, в помощь которым прибыли столичные эксперты.

В момент задержания преступника местные жители окружили полицейский автомобиль, в салоне которого, предположительно, находился сам злоумышленник. Саратовцы требовали выдать им убийцу, чтобы совершить над ним самосуд. В городе все еще не утихает волна возмущения и проходят многотысячные стихийные митинги.

Также в Сети появилась петиция с требованием пожизненного заключения для убийцы. Ее уже подписали сотни человек.