Взорвали с разницей в 20 минут: в ЦПВС раскрыли подробности подрыва на маршруте военной полиции РФ в Сирии

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований в Сирии отказаться от вооруженных провокаций после того, как был совершены подрывы бомб на маршруте следования военной полиции РФ.

Инцидент произошел в провинции Деръа. Сообщается, что при первом взрыве никто из российских военнослужащих не пострадал. Во время второго был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности, прибывших на подмогу, и ранены двое сирийских сотрудников.

Подрывы произошли из-за активизации боевиков по причине проведения Турцией военной операции «Родник мира». Взрывы раздались утром 11 октября, в пятницу, в районе 700 метров к западу от населенного пункта Анхуль.