На борт с оружием: как происходит досмотр в Шереметьево на фоне инцидента с пистолетом

В аэропорту Шереметьево проводят проверку после того, как пассажир пронес в самолет оружие. Травматический пистолет мужчина забыл сдать в багаж и сообщил об этом стюардессе уже во время полета в Бургас. Экипажу пришлось экстренно посадить лайнер в Ростове-на-Дону.

В связи с инцидентом в воздушной гавани объявили об усилении контроля за работой инспекторов досмотра, однако, как убедился корреспондент «Звезды», каких-либо видимых изменений в их работе не произошло. Пассажиры свободно проходят на посадку, тщательно их никто не досматривает.

Также просто на борт лайнера, летевшего из Москвы в Бургас, прошел мужчина, в ручной клади которого лежал травматический пистолет.

«Полицейские доставили жителя Москвы в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. Для выяснения обстоятельств. Все документы на оружие у мужчины были в наличии. А пистолет изъят на хранение», - рассказала подробности инцидента старший референт отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СКФО Ирина Сытенок.

И вроде плохого мужчина ничего не хотел. Просто забыл сдать травматический пистолет в багаж. И обнаружил это, когда во время полета полез в сумку за вещами. Сразу сам сдался бортпроводнику. Но административное наказание все-таки получил.

«Виноваты в данном случае все. Как гражданин, пронесший оружие на борт, не сдав его в определенном порядке. А гражданин, имеющий лицензию на ношение оружия не может не знать этих порядков. Он проходит обучение. Что же касается службы безопасности, то к ним вопросов больше. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по халатности», - прокомментировал юрист Всеволод Мелехин.

После случившегося прокуратура на транспорте приняла решение о начале проверки службы безопасности Шереметьево.

«В настоящий момент уже выявлены нарушения транспортной безопасности в деятельности акционерного общества "Шереметьево Безопасность" и с целью их устранения в адрес руководителя вышеуказанной организации внесено представление. Кроме того в прокуратуру вызваны ответственные должностные лица для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела в связи с выявленными нарушениями требований авиационной безопасности», - заявила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Екатерина Короткова.

А в самом аэропорту объявили усиление контроля на досмотре.

«По данному факту была сразу проведена реакция, отстранен сотрудник допустивший нарушение стандарта рабочего места допустивший отвлечение на какое-то мгновение от исполнения своих обязанностей он был отстранен для проведения расследования данного случая и факторов повлиявших на допущение им такого отклонения», - рассказал «Звезде» генеральный директор АО «Шереметьево Безопасность» Сергей Ярышев

Эта история для забывчивого пассажира закончилась штрафом - три тысячи рублей. Его главный защитник - жена - намерена написать заявление на сотрудников аэропорта, чтобы были внимательнее. А кто восполнит более значительные убытки авиакомпании - из-за вынужденной посадки в Ростове-на-Дону - неизвестно.