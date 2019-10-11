«Замечательный, добрый, умный»: мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне

Мать мужчины, который, предположительно, совершил убийство школьницы в Саратове, считает, что ее сын не виновен в совершении данного преступления. Об этом она заявила во время общения с журналистами.

«Ой, ну хватит вам», - ответила Ольга Туватина на вопрос о том, знает ли она, что ее сына обвиняют в убийстве.

Женщина также рассказала, каким ее сын является в повседневной жизни.

«Замечательный, добрый умный, работящий», - поделилась она своим мнением.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября в Саратове. В половине восьмого утра по местному времени она вышла из дома и отправилась в школу, однако до учебного заведения так и не дошла. Полиция в тот же день начала поиски, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Школьницу искали сотрудники экстренных служб и добровольцы - всего более двух тысяч человек. В ночь на 11 октября тело ребенка обнаружили в гаражах.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, ранее судимый за различные преступления, в том числе за изнасилование и развратные действия. На допросе он сознался в убийстве ребенка. По его словам, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября, в то время как он находился в этом гараже, мимо проходила потерпевшая и поинтересовалась, его ли это помещение. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье несовершеннолетней, и, испугавшись разоблачения, затащил девочку в гараж и совершил ее убийство.