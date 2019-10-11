«Она гордится своим сыном»: соседка рассказала о матери саратовского убийцы

Соседка матери подозреваемого Михаила Туватина Наталья Скиданова рассказала «Звезде», что женщина вела себя агрессивно, многим угрожала и не давала жизни. По словам Натальи, окружающие предполагали, что у скандалистки диагноз «шизофрения».

«Я так понимаю, что у нее диагноз. «Шизофрения». Сколько мы писали заявлений участковому? Я лично сама ходила по квартирам и собирала подписи для участкового. У него целая кипа жалоб на нее», - говорит Наталья.

Скиданова вспомнила, как шла на работу и подходила к автобусной остановке, и в какой-то момент получила по спине сумкой от матери Туватина. При этом женщина начала тут же голосить, что ее толкнули. По мнению соседки, именно мать воспитала в сыне убийцу.

«Она нападала не только на моих детей и на меня. Я один раз шла на остановку на работу, она сзади меня шла и ударила сумкой по спине. И начала сразу орать, что я ее толкнула… Она воспитала убийцу. Она сама такая же. Она гордится своим сыном», - сказала Наталья.

Девятого октября в Саратове произошло громкое убийство девятилетней школьницы, которая шла утром через гаражи на занятия. Подозреваемый Михаил Туватин сознался в убийстве девочки.