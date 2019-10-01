Российские пограничники задержали почти 90 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали 87 граждан Северной Кореи, незаконно ловивших кальмаров. Одиннадцать маломерных судов были обнаружены в исключительной экономической зоне России.

У нарушителей изъяли запрещенные орудия лова и 4 тысячи добытых кальмаров.

«В Японском море 28-30 сентября пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР входящих в состав судокоманд», - цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Все граждане КНДР будут доставлены в порт Посьет для дальнейших разбирательств.

Также российские пограничники в этом же районе спасли еще 174 гражданина КНДР, которые находились на 26 тонущих маломерных судах. Они не были в исключительной экономической зоне РФ. Всех спасенных передадут на родину.