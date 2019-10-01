Новый рекорд: по Крымскому мосту за год проехало более 700 тысяч грузовиков

Свыше 700 тысяч грузовых автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия его автодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«723 тысячи грузовиков проехали по Крымскому мосту за 12 месяцев... Годовой грузовой трафик в 2,5 раза превысил аналогичный показатель Керченской паромной переправы», - сказано в сообщении.

Из-за круглосуточного и бесплатного проезда через мост транспортные компании сэкономили свыше 14 миллиардов рублей. Грузопоток в направлении Крыма примерно на 4% превысил краснодарский и составил около 377 тысяч транспортных средств.

В сентябре на мосту зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали около трех тысяч фур. В июле проездом по сооружению воспользовались свыше 73 тысяч машин.

Двадцать четвертого сентября по железнодорожной части моста прошел тестовый поезд с представителями прессы. Движение поездов на регулярной основе планируется запустить в декабре 2019 года. Тридцатого августа сообщалось о планах построить новую скоростную трассу из Краснодара к Крымскому мосту.